Oldenburg Der Tag der Deutschen Einheit steht vor der Tür. Am Donnerstag, 3. Oktober, bleiben vielerorts die Türen geschlossen, auch Müll wird nicht abgefahren. Dadurch ergeben sich im Terminkalender einige Veränderungen.

• Müllabfuhr

Die Abfuhrtage für den Rest- und Biomüll verschieben sich wie folgt: von Donnerstag, 3. Oktober, auf Freitag, 4. Oktober von Freitag, 4. Oktober, auf Samstag, 5. Oktober. Die Annahmestellen am Langenweg und am Barkenweg sowie die Abfallbehandlungsanlage und das Kompostwerk am Barkenweg bleiben am Donnerstag, 3. Oktober, geschlossen.

• Märkte

Der Oldenburger Verschenkmarkt ist am Tag der Deutschen Einheit geschlossen. Die Wochenmärkte auf dem Rathausplatz und Pferdemarkt werden auf Mittwoch, 2. Oktober, vorverlegt, vorbehaltlich der Teilnahme der Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker.

Die Stadtbibliothek im PFL, die Kinderbibliothek am PFL sowie die Stadtteilbibliotheken Flötenteich und Kreyenbrück haben am Tag der Deutschen Einheit geschlossen. Die Stadtteilbibliotheken Ofenerdiek und Eversten haben donnerstags generell geschlossen.

Das Stadtmuseum und das Horst-Janssen-Museum haben am Tag der Deutschen Einheit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Edith-Russ-Haus für Medienkunst hat am Donnerstag, 3. Oktober, geschlossen, da es zu diesem Zeitpunkt keine Ausstellung gibt. Die Artothek hat am Tag der Deutschen Einheit geschlossen.

• Bäder

Die Erlebniswelt des Olantis Huntebades hat am Tag der Deutschen Einheit von 8 bis 20 Uhr, die Saunawelt ist von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Die Stadtteil-Hallenbäder in Kreyenbrück und Eversten haben am Tag der Deutschen Einheit geschlossen.

• Kinder/Jugend

Das Kulturzentrum Rennplatz und das Cadillac haben am 3. und 4. Oktober geschlossen. Die Jugendfreizeitstätte Bürgerfelde, die Freizeitstätte Ofenerdiek, sowie die Freizeitstätte Osternburg und die Freizeitstätte Kreyenbrück haben am 3. und 4. Oktober geschlossen. Der Abenteuerspielplatz hat am Mittwoch, 3. Oktober, seine Türen zu.

• Sprechzeiten

Die Geschäftsstelle der Musikschule bleibt von Donnerstag, 3. Oktober, bis einschließlich Freitag, 18. Oktober, aufgrund der Herbstferien geschlossen. Am 3. Oktober fällt die Sprechzeit der Schiedspersonen ersatzlos aus.

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) der Stadt Oldenburg hat am Tag der Deutschen Einheit geschlossen, die Sprechstunde der AIDS-Beratung entfällt.