Tischtennis: Diese Abgänge treffen SWO richtig hart

Oldenburg Nach dem Abstieg aus der Oberliga muss die Tischtennis-Abteilung von SWO eine weitere bittere Pille schlucken: In Philipp Flörke und Hendrik Z’dun verliert die künftig wieder in der Verbandsliga spielende erste Mannschaft das obere Paarkreuz. Verstärkung ist aktuell noch nicht in Sicht.

„Langfristig wollte Hendrik irgendwann wieder zurückgehen. Jetzt hat es coronabedingt aber private und berufliche Entwicklungen gegeben, durch die er das vorgezogen hat“, sagt Teamkapitän und Abteilungsleiter Benjamin Ohlrogge zum Abgang von Z’dun, der vor vier Jahren vom SC Eintracht Berlin zu SWO gewechselt war und den es jetzt wieder in seine brandenburgische Heimat zieht, wo er wohl tieferklassig spielen wird.

In der abgelaufenen Saison war Z’dun im oberen Paarkreuz auf 8:18 Siege gekommen. Bemerkenswert war vor allem seine 7:7-Bilanz gegen die gegnerischen Spitzenspieler. Der Weggang schmerzt die Oldenburger auch, weil er sich in der zuletzt wieder forcierten Jugendarbeit stark engagiert habe, erklärt Ohlrogge.

Zudem hängt Flörkes Entscheidung, zum SC Poppenbüttel zurückzukehren, mit Z’duns Wechsel zusammen. „Ursprünglich wollten wir den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga anpeilen, die Chancen dafür hätten wohl auch nicht schlecht gestanden“, erklärt Ohlrogge: „Durch Hendriks Abschied hat Philipp aber die Perspektive dazu nicht mehr unbedingt gesehen und ist auch gegangen.“

Der Linkshänder, der seine Karriere in Sedelsberg und Barßel gestartet hatte, war erst 2019 vom Oberliga-Meister aus Hamburg in die Region zurückgekehrt und hatte hier als Nummer eins 13:13 Siege geholt. Poppenbüttel wurde – unter anderem mit Ex-SWOer Konstantin „Kosta“ Dimitriou – in der abgebrochenen Regionalliga-Saison Vierter.

Ersatz kann noch nicht präsentiert werden. Immerhin habe aber Patrick Scheper von Bezirksligist SV Molbergen zugesagt, so Ohlrogge. Der Abwehrspieler soll vor allem für die in der Landesliga spielende Reserve antreten. „In den unteren Mannschaften wird es den einen oder anderen Ab- und Zugang geben“, erklärt der Abteilungsleiter. Die in der 2. Bezirksklasse zweitplatzierte „Fünfte“ wird man aber „wohl leider“ abmelden müssen.