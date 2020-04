Tischtennis: Heye Koepke erklärt seinen spektakulären Wechsel zum OTB

Koepkes Karriere

Im Dezember 2010 begann für Heye Koepke, der damals auch im Fußball am Anfang einer vielleicht vielversprechenden Laufbahn stand, diese aber für das Tischtennis aufgab, die erste Saison bei SW Oldenburg in der Jungen-Kreisliga. Im ersten Spiel gab es noch zwei deutliche Niederlagen gegen Stephan Pfefferkorn und Simon Ehbers vom SV Ofenerdiek, insgesamt erspielte der damals Siebenjährige eine 5:6-Bilanz.

Als Elfjähriger rückte Koepke 2014 fest in die dritte Männermannschaft von SWO in der Bezirksoberliga (9:2 Siege im mittleren und 13:4 im oberen Paarkreuz) auf, nachdem die Karriere zuerst weiter in der Jugend, aber dann auch immer häufiger mit Einsätzen auch bei den Erwachsenen Fahrt aufgenommen hatte. Relativ rasch folgten Einsätze in der zweiten und der ersten Mannschaft in Landes- sowie später auch in Verbands- und Oberliga.

Im Sommer 2017 kam der Abschied von Schwarz-Weiß. Nachdem die Mannschaft in der Relegation den Oberliga-Verbleib verpasst hatte, führte Koepkes Weg zum TSV Lunestedt. Zwei Jahre spielte er dort in der Regionalliga, in der letzten Halbserie unter anderem zusammen mit Johannes Schnabel, seinem ehemaligen Mannschaftskollegen bei SWO und zukünftigen Teamkameraden beim OTB.

2018 zog Koepke in das Sportinternat nach Hannover. Nach Lunestedts Regionalliga-Abstieg musste er sich einen neuen Verein suchen, da die Oberliga für ein Talent seiner Klasse im Hinblick auf die Ambitionen im nationalen Kadersystem eine zu niedrigere Spielklasse gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund wechselte er 2019 zu Hannover 96 in die 3. Bundesliga.