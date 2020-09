Tischtennis In Oldenburg: SWO II ist zu oft Tick schlechter

Oldenburg Ein wenig unter Wert wurde die zweite Mannschaft von SW Oldenburg beim Saisonstart in der Tischtennis-Landesliga geschlagen. Im Derby gegen Verbandsliga-Absteiger Hundsmühler TV gab es eine 3:9-Niederlage, dabei verloren die Schwarz-Weißen alle vier Fünfsatzspiele. „Hundsmühlen war den entscheidenden Tick besser, aber etwas knapper hätte es schon ausgehen können“, erklärt SWO-Kapitän Alex Oleinicenko, für dessen Team nur Jürgen Malohn, Marco Westermann und Neuzugang Patrick Scheper punkten konnten.

Gleich im ersten Einzel gab es einige Aufregung. Ralf Herold wurden gegen Johannes Siepker vom Tisch-Schiedsrichter aus den Reihen der Gäste mehrere Aufschläge als falsch ausgelegt und abgezählt. Entnervt gab die Nummer eins von SWO das Spiel nach deutlich gewonnenen ersten beiden Sätzen und verlorenem dritten Durchgang auf.

Danach folgten einige umkämpfte Partien. So verlor Heinrich Enneking gegen Rene Clauß noch nach 2:0-Satzführung. Marco Westermann holte gegen den jungen Joris Kasten zwar ein 0:2 auf, unterlag aber ebenfalls im fünften Satz. Und so lag die SWO-Reserve schon 0:5 zurück, bevor Abwehrspieler Scheper gegen Ngoc-Song Raming zum ersten Punktgewinn kam.

Auch in den weiteren Spielen war den Oldenburger das Glück in den knappen Situationen nicht hold. „Hundsmühlen ist aber auch nicht die Mannschaft, gegen die wir punkten müssen, die nächste Partie bei Bümmerstede wird wichtiger“, resümierte Oleinicenko. Das Stadtderby steht allerdings erst in einem Monat am 10. Oktober auf dem Programm.