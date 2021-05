Torgarant des VfB Oldenburg: „Ich ticke da ja ein bisschen anders“

Oldenburg Als die Spieler des VfB Oldenburg am Samstag geschafft wie glücklich das Marschwegstadion verließen, dürften einige mehr oder weniger schnell auf dem Smartphone die Bundesliga-Ergebnisse gecheckt haben. Dass der neunte Meistertitel in Serie des FC Bayern schon vor dem eigenen 6:0 am Abend gegen Mönchengladbach feststand, weil Leipziger in Dortmund 2:3 verlor, interessierte einen dagegen herzlich wenig: Marten Schmidt. Der 25-Jährige war zwar am Nachmittag beim 4:3-Spektakel im Landespokal-Viertelfinale gegen den SSV Jeddeloh einmal mehr einer der Besten – Fußball interessiert den torgefährlichen Lenker und Denker im VfB-Mittelfeld ansonsten aber allenfalls beiläufig.

• mmm

Die Stärken und Schwächen von Halbfinalgegner SV Meppen? Schmidt schüttelt den Kopf. 1. Bundesliga? Kopfschütteln. 2. Bundesliga? Noch stärkeres Kopfschütteln. „Ich ticke da ja ein bisschen anders – ich spiele selbst, aber sonst schaue ich kaum“, erklärt der defensive Mittelfeldspieler, der nicht erst seit seinem Wechsel zum VfB nachweist, dass sich ein gewisses Desinteresse keinesfalls negativ auf die eigene Leistungsstärke auswirken muss.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

• mmm

Nachdem er im vergangenen Sommer Trainer Dario Fossi vom VfL zu Stadtrivale VfB gefolgt war, stand Schmidt in allen zehn Pflichtspielen in der Startelf. Zuvor hatte er seinen Umzug nach Kiel, wo er Agrarwissenschaften studiert, wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt. „Mein Studium absolviere ich aufgrund der Pandemie jetzt online – dadurch kann ich auch in Oldenburg bleiben“, erzählte der 1,90-Meter-Mann damals. 2019/2020 hatte er regelmäßig bei der in der Regionalliga spielenden U 23 von Holstein Kiel mittrainiert und war aus Schleswig-Holstein zu den Oberliga-Partien des VfL gependelt.

•

Dass Holstein in der 2. Bundesliga gerade kräftig im Aufstiegsrennen mitmischt, registriert Schmidt ebenfalls nur beiläufig. Im Fokus steht in puncto Fußball jetzt nur das Halbfinale gegen Drittligist SV Meppen. „Ich verfolge natürlich, wie es oben oder unten in der 3. Liga aussieht“, sagt der 25-Jährige wie

vor rund sieben Jahren und

as keinesfalls ein Nachteil

Unsere Trainer werden uns schon gut darauf vorbereiten

Für den Verein wäre es wichtig, den DFB-Pokal und die damit verbundene Prämie zu erreichen. Jetzt geht’s erst einmal gegen Meppen um den Einzug ins Endspiel. Das wollen wir schaffen. Gegen Jeddeloh hat man am Ende schon gemerkt, dass man nach so langer Pause konditionell noch nicht so auf der Höhe ist. Wir haben ein Testspiel gehabt, aber so ein Pokalduell ist schon eine ganz andere Belastung. Das gilt aber für beide Mannschaften. Nach dem 3:0 und dann noch einmal nach dem 4:2 darf man sich das Spiel nicht noch fast aus der Hand nehmen lassen.

Max Wegner: Am Anfang haben wir uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir sind echt schwer in die Begegnung reingekommen. Aus einer Chance, der ersten überhaupt, gleich ein Tor zu machen, hat uns in die Karten gespielt. Danach lief es besser.