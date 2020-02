Oldenburg Die Elf ist die magische Zahl im Karneval. Am 11. 11. um 11.11 Uhr beginnt die närrische Zeit, in der die Elferräte über das Brauchtum wachen. Zumindest in den närrischen Hochburgen ist das so. Doch auch Oldenburg hat seinen Karnevalsverein: Blau-Rot Oldenburg feierte am Sonntag Kinderkarneval zu seinem 33-jährigen Bestehen. Das ist doch gleich dreimal magisch!

Ab punkt 15.11 Uhr stieg die Party im Stadthotel Eversten. 20 Kinder und ihre Familien feierten in Hochstimmung. Viel Applaus bekamen die Abordnungen vom Karnevalsverein KDV Lila-Blau Rhauderfehn. Deren Wichtelgarde beeindruckte beispielsweise mit einem Tanz zu Nenas Hit von den „99 Luftballons“. Und die Garde „Zickenalarm“ machte ihrem Namen alle Ehre.

Spiele wie in früheren Zeiten begeistern Kinder auch heute noch: Die kleinen Narren hatten jedenfalls mächtig Spaß beim Dosenwerfen, Eierlaufen und Sackhüpfen. Außerdem erfüllte Prinz Hanfred Poppe I. als DJ gerne Musikwünsche.

Der Karnevalsverein Blau-Rot Oldenburg hat vorgelegt, andere Vereine folgen noch. Am Sonntag, 23. Februar, können Kinder unter folgenden Veranstaltungen, die der NWZ gemeldet wurden, wählen.

Kinderanimation, Toben auf der Hüpfburg, Spaß auf dem Geräteparcours und vieles mehr kündigt der SV Ofenerdiek für seinen Kinderkarneval an. Gefeiert wird am Sonntag von 14.15 bis 17.30 Uhr in der Großen Spielhalle Ofenerdiek an der Lagerstraße 38. Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt kostet 1,50 Euro pro Person. Für das leibliche Wohl soll auch gesorgt sein.

• Oldenburger TB

Als eine der größten Kinderkarnevalsveranstaltungen Oldenburgs gilt der Kindersockenball des Oldenburger Turnerbundes (OTB). Am kommenden Sonntag ist die Sporthalle an der Haareneschstraße 64 von 15 bis 18 Uhr für das große Spektakel geöffnet. Bauklötze sollen die Kinder staunen, heißt es in der Ankündigung. Besondere Höhepunkte für die Kinder bis acht Jahren sind die große Rutsche von der Tribüne und die Geisterbahn. Kinder zahlen 6 Euro (in denen eine Geisterbahnfahrt, ein Getränk und ein Würstchen enthalten sind), Erwachsene sind mit 4 Euro dabei.

Karten gibt es an der Tageskasse und im Vorverkauf hier: OTB-Geschäftsstelle, Haareneschstraße 70; Dobben-Apo­theke, Hindenburgstraße 23; Sport Duwe, Edewechter Landstraße 53; Optiker Schulz, Achternstraße 30; Fahrrad Munderloh, Lange Straße 73; Autohaus Munderloh, Kreyenstraße 6; Friseursalon „Die Fönfetischisten“, Damm 28.

• Bürgerfelder TB

Auch bei den Kids-Aktiv-Winterspielen herrscht am Sonntag von 14.30 bis 16.30 Uhr Narrenfreiheit. Der Bürgerfelder Turnerbund (BTB) lädt zum fetzigen Kinderkarneval in seine Hallen 1 und 2, Alexanderstraße 191, ein. Die Kinder können sich auf tolle Bewegungsaktionen freuen. Den großen Spaß gibt es zum kleiden Preis von 50 Cent pro Person. Also: Turnschuhe geschnürt und ab geht’s!

• Mütterzentrum

Nach dem Rosenmontag, aber vor dem Aschermittwoch veranstaltet das Mütterzentrum Oldenburg Kinderkarneval. Für Faschingsdienstag, 25. Februar, von 15 bis 18 Uhr sind Familien herzlich in den Räumlichkeiten des Mütterzentrums beim GSG-Servicebüro, Hundsmühler Straße 100, willkommen. Es wird ein Büfett angeboten. Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Familie.