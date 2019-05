U 17 fehlt Lust auf Zitterfinale

Oldenburg Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven blicken die B-Junioren von Holstein Kiel II und JFV Nordwest vor ihrem Duell an diesem Samstag (Anstoß: 14 Uhr) am vorletzten Spieltag der Fußball-Regionalliga auf den Abstiegskampf. „Für uns ist es ganz wichtig, nach der Niederlage gegen Werder II wieder Punkte zu holen“, sagt JFV-Trainer Hendrik Buhl mit Blick auf das 1:5 vor einer Woche. Er und seine Spieler haben verständlicherweise keine Lust auf ein Zitterfinale am kommenden Samstag.

Die Oldenburger liegen aktuell fünf Zähler vor der regulären Abstiegszone, müssen aber schauen, ob es durch die Ergebnisse im Rennen um die Bundesliga-Tickets mehr als vier Teams in der zweithöchsten Spielklasse trifft.

Wenn das so kommen sollte, würde den Kielern auch kein Fußballwunder mehr helfen. Die Reserve von der Förde muss schon sechs Zähler und 17 Tore aufholen, um noch Fünftletzter zu werden. Kommt die erste Mannschaft (derzeit Drittletzter) aus der Bundesliga runter, wäre der Abstieg ohnehin besiegelt.

„Wir haben uns vorgenommen, viel mutiger aufzutreten und aus dem eigenen Ballbesitz heraus das Spiel zu entwickeln“, kündigt Buhl an.