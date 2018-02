Oldenburg Eine ebenso aufwendige wie faszinierende Vorführung steht mit der Pferdeshow „Apassionata“ in der Weser-Ems-Halle bevor. Gleich zwei Mal geht das Spektakel am Samstag, 17. Februar, über die Bühne – ab 15 Uhr und ab 20 Uhr.

130 Tonnen Sand werden aufgeschüttet, 200 Quadratmeter groß ist die Videoleinwand. Mit drei Pferdetransportern und neun Sattelschleppern rücken die 80 Mitarbeiter der Show an.

„Magische Begegnung“

Die Veranstalter versprechen „magische Begegnungen zwischen Mensch und Pferd“. Zu eigens für die Show komponierten Melodien sind schöne Pferde, Reitkunst und Comedy zu bestaunen. Vom anmutigen Lusitanos über kraftvolle Friesen bis zu einem fast zwei Meter hohen Shire Horse reicht die Auswahl von mehr als 50 Pferden, Ponys und Eseln.

Tänzerinnen und Tänzer sowie aufwendige Licht- und Klang-Effekte setzen Höhepunkte, werben die Veranstalter.

Die Geschichte der Pferdeshow „Apassionata“ handelt von einer Zeitkapsel, die fast 100 Jahre verborgen war. Als sie Gymnasialdirektor Claude in die Hände fällt, macht dieser eine überraschende Entdeckung. Die Kapsel enthält unter anderem einen Brief seines Vorfahren, der beunruhigende Zeilen für die Nachwelt aufgeschrieben hatte. Dieser Schüler von damals hieß ebenfalls Claude – und war sein Urgroßvater.

Zwischen 33 und 76 Euro kosten die Tickets – und mit etwas Glück können Leserinnen und Leser der NWZ Freikarten ergattern.

Höchste Kategorie

Die NWZ verlost 10 x 2 Karten der höchsten Preiskategorie für die Abendveranstaltung. Wer gewinnen will, füllt den Coupon aus und schickt ihn an die NWZ-Stadtredaktion, Peterstraße 28-34, 26121 Oldenburg, oder faxt an Tel. 0441/99 88 21 19 Auch online ist eine Teilnahme möglich: www.nwzonline.de/gewinnspiele-stadtol

Die zehn Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen Einsendungen gezogen und erhalten je zwei Tickets einige Tage vor der Veranstaltung per Post von der NWZ.