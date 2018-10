VfL muss gegen 96 II umstellen

Oldenburg Auf die Fußballer des Regionalligisten VfL wartet mit Hannover 96 II an diesem Sonntag (15 Uhr, Hans-Prull-Stadion) eine schwere Aufgabe. Die Reserve des Erstligisten will mit einem Sieg weiter in der Spitzengruppe bleiben. Der VfL braucht die drei Punkte, um nicht den Anschluss an das untere Mittelfeld zu verlieren.

Und in dieser wichtigen Partie muss VfL-Trainer Dario Fossi zwei unverzichtbare Stammspieler ersetzen. Abwehrchef und Kapitän Nils Frenzel fehlt aus persönlichen Gründen, Routinier Daniel Isailovic ist gesperrt. Damit dürfte Marten Schmidt neben Justin Tjardes in der Innenverteidigung spielen.

Doch wer spielt dann im zentralen Mittelfeld? Hier hat Fossi die Wahl zwischen Kai Kaissis, Andrik Zohrabian, Efkan Erdogan und Julius Rahmig. Erdogan konnte vor einer Woche auf dieser Position beim 0:2 beim FC St. Pauli nicht überzeugen. Zohrabian und Kaissis haben in der Oberliga schon öfter auf der „Sechs“ gespielt. Gegen die offensivstarken Hannoveraner braucht der VfL auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld zwei zweikampfstarke Spieler mit Übersicht.

Auch der VfB ist an diesem Sonntag (13 Uhr) im Einsatz. Der Zwölfte der Regionalliga tritt bei der U 21 des Hamburger SV an. Bei einem Sieg könnte der VfB am Tabellenneunten vorbeiziehen.