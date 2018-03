Oldenburg 240 Minuten in vier Spielen bleiben den Drittliga-Handballerinnen des VfL II in dieser Saison, um den Klassenerhalt dingfest zu machen. Angesichts von vier Zählern Vorsprung auf den zehntplatzierten PSV Recklinghausen (11:25 Punkte) könnte das Juniorteam (15:21) den Nichtabstieg schon in den beiden nächsten Partien klar machen. Der auf Rang vier positionierte HSV Solingen-Gräfrath wird dem Team von Andreas Lampe Teil eins dieses Vorhabens an diesem Samstag (17.30 Uhr, Sporthalle Wechloy) aber sicher nicht leicht machen.

Voll auf Sieg – auch gegen Spitzenteam

Für den Trainer der VfL-Reserve kein Grund, gegen das Spitzenteam nicht voll auf Sieg zu spielen: „Wir haben momentan eine super Form und daran wollen wir auch gegen Solingen anknüpfen“, zeigt sich der Trainer der Bundesliga-Reserve selbstbewusst: „Wir wollen unser Spiel dem Gegner aufdrücken und mit einem Sieg die Vorentscheidung schaffen.“

Auch Recklinghausen hat da aber natürlich noch ein gewaltiges Wort mitzureden. Zunächst spielt der Tabellenzehnte an diesem Samstag (ab 15.30 Uhr) bei der fünftplatzierten Reserve von Bayer Leverkusen, ehe es am 7. April in Recklinghausen zum direkten Duell mit dem VfL II kommt.

Liveticker stets im Auge

Aufgrund der Ausgangslage wird Lampe am Samstag die ein oder andere Minute an seinem Smartphone verbringen: „Ich werde in den Liveticker schauen – und dann werden die Mädels das Ergebnis sicher auch mitbekommen“, weiß der 32-Jährige.

Die Grün-Weißen haben alles in der eigenen Hand, und Lampe ist auch nicht scheu, dies zuzugeben. „Wenn man sich die Tendenzen anguckt, sind die Chancen für uns sehr gut“, spielt der VfL-II-Trainer auf die Niederlage Recklinghausens gegen Schlusslicht TB Wülfrath (20:28) und die zuletzt starken Leistungen seiner Mannschaft an.

„Mädels kommen immer besser ins Spiel“

„Gewinnen wir gegen Solingen und Recklinghausen verliert in Leverkusen, muss schon einiges passieren“, weiß Lampe um den Stellenwert des Heimspiels an diesem Samstag: „Das Spiel gegen Solingen ist immens wichtig. Wenn wir gewinnen, sind wir eigentlich durch.“

Dass das VfL-Juniorteam überhaupt in dieser guten Ausgangslage ist, ist den Leistungen der vergangenen Wochen zu verdanken. Drei von vier Spielen wurden zuletzt gewonnen, und selbst Ligaprimus Lintfort konnte bei der 25:32-Niederlage lange Zeit geärgert werden. „Wir haben im Training und in der Spielvorbereitung ein bisschen was umgestellt – man merkt jetzt, dass das Früchte trägt. Die Mädels kommen immer besser ins Spiel“, erklärt Lampe.

Vier Spielerinnen zum Lehrgang eingeladen

Die positive Entwicklung hat indes dazu geführt, dass in Jane Martens ein echtes Eigengewächs zu einem Regional-Lehrgang der Frauen-Nationalmannschaft eingeladen wurde. Vom 2. bis 4. April gibt Bundestrainer Henk Groener in Buxtehude Spielerinnen der Nord-Ost-Vereine die Möglichkeit, sich für das A-Team zu empfehlen.

Neben der 18-jährigen Martens, die seit 2012 beim VfL ist und im Februar 2017 ihr Debüt im Bundesliga-Team feierte, sind auch ihre Teamkolleginnen Angie Geschke (32), Madita Kohorst (21) und Jenny Behrend (22) mit dabei. „Das ist eine enorme Auszeichnung für unsere Jugendarbeit und zeigt auch, wie wichtig dieses Drittliga-Team ist“, hofft Lampe auf einen kleinen Extraschub durch Martens’ Nominierung.