Oldenburg Eine Woche Kramermarkt ist vorbei. Eines der größten Volksfeste im Nordwesten geht in den Endspurt. Und an diesem Wochenende ist noch einmal einiges los auf dem Festplatz an der Weser-Ems-Halle und auch darüber hinaus.

Denn am Freitag findet der große Laternenumzug vom Alten Rathaus aus statt. Am Sonntag können Besucher in die Oldenburger Geschäfte gehen und bummeln, bevor sie das Wochenende auf dem Kramermarktgelände ausklingen lassen.

Ein echter Hingucker sind zudem die Feuerwerke über dem Festgelände, die an diesem Freitag und zum Abschluss des Marktes am Sonntag den Himmel erstrahlen lassen werden. Einen Vorgeschmack gab es bereits am vergangenen Freitag.

Und wer nach diesen Programmpunkten noch Lust zu Feiern hat, hat an diesem Freitag und Samstag noch Gelegenheit, denn in der Weser-Ems-Halle laufen an beiden Abenden die Kramermarkt-Partys.

