Volleyball: Wenn Netz-Abstand nicht reicht

Oldenburg Konzentration bei der Annahme, nur ein Punkt trennt die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst vom großen Triumph. Aufschlag des brasilianischen Spitzenduos Agatha Bednarczuk und Barbara Seixas: Der Ball fliegt flach über das Netz in Richtung Ludwig – und geht ins Aus. Walkenhorst fällt auf die Knie und brüllt ihre Freude raus, Ludwig kann ihre Freude nicht fassen und hält sich die Hände vor den Mund. Beide fallen sich minutenlang in die Arme, sie gewinnen 2016 Olympia-Gold an der Copacabana.

Die Bilder dieses intimen Moments vor einem internationalen Publikum gehen um die Welt. Vier Jahre später sieht diese für die Strand- und Hallen-Volleyballer in der Corona-Krise anders aus: Gemäß der Vorgaben des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) gibt es harte Regeln, damit überhaupt gespielt werden darf – drinnen wie draußen.

„Die Sportler haben grundsätzlich Abstand einzuhalten, es gibt kein Abklatschen und keinen Körperkontakt“, erklärt Philipp Kremin, OTB-Jugendtrainer und NWZ-Mitarbeiter: „Zusätzlich wird ohne Netzaktion trainiert, also ohne Blocker.“

Der Übungsbetrieb wurde komplett umgestellt. Normalerweise trainieren zwei Mannschaften des Turnerbunds parallel auf der Anlange am Osterkampsweg, nun belegt nur ein Team alle Felder, um viel Platz und dafür wenig Kontakt zu haben.

Auch in der Halle wird penibel auf die Regel-Einhaltung geachtet „Wir trainieren innerhalb einer kleinen Gruppe mit maximal sieben Spieler“, erklärt Olaf Gloystein, Trainer von Verbandsliga-Meister SG Ofenerdiek/Ofen: „Inhaltlich ist es grundsätzlich viel Aufschlag und Annahme ohne Netzaktion.“

Nach dem Training müssen die SGOer, die als eins von nur wenigen Teams im Spielbetrieb schon alle 18 Spiele absolviert hatten, als die Corona-Krise im März für einen Abbruch sorgte, das gesamte Material desinfizieren.

Die neue Saison soll für die Ofenerdieker wie für den als Zweiter mit aufgestiegenen OTB II und die Regionalliga-Teams des Turnerbunds gemäß der veröffentlichten Spielpläne am 19. September starten. „Da bin ich noch sehr skeptisch, wie das funktionieren soll“, meint Gloystein.

Kurz vor der neuen Spielzeit findet traditionell sonst der OTB-Volleyball-Cup statt. Normalerweise verschickt Abteilungsleiter Benjamin Kern im März die Einladungen, in diesem Jahr nicht. „Leider ist die Sachlage zu unsicher, um einen sicheren und ungestörten Ablauf der Veranstaltung im September auf die Beine zu stellen“, erklärt Kern: „Einen Hygieneplan für 60 Teams in fünf Sporthallen aufzustellen und dann auch entsprechend mögliche neue Auflagen zu berücksichtigen, wäre eine kaum zu bewältigende Herausforderung.“

Wie viele andere Sportler müssen auch die Volleyballer schauen, in welchem Rahmen sie kurz- und mittelfristig ihrer Leidenschaft nachgehen können. Das bittere Warten auf die Normalität könnten sie sich mit Bildern von Ludwigs und Walkenhorsts Rio-Triumph versüßen.

Das komplette Finale von Rio gibt’s unter https://bit.ly/3ipqg5n