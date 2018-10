Oldenburg Dennis Osterfeld und der Oldenburg Marathon, das ist eine ganz besondere Geschichte. In diesem Jahr wird der 28-Jährige bereits zum sechsten Mal an der Startlinie stehen. Als Oldenburger eine Ehrensache für ihn. So ist er auch erst ein einziges Mal fremdgegangen und zwar im Vorjahr in Frankfurt als in Oldenburg kein Marathon angeboten wurde. „Es gibt sicherlich schnellere Marathonstrecken als in Oldenburg, aber ich mag es auch nicht sonderlich, wenn es zu voll ist auf der Strecke“, erzählt Osterfeld. „Außerdem hat es ja auch was praktisch vor der eigenen Haustür zu laufen. In diesem Jahr ist die erste Streckenhälfte dann sogar noch fast identisch mit meiner eigenen Trainingsstrecke“, ist er schon voller Vorfreude auf den diesjährigen Lauf von Bad Zwischenahn nach Oldenburg.

Informationen zum Oldenburg Marathon Der Oldenburg Marathon findet am Sonntag, 21. Oktober, statt. In diesem Jahr wird wieder ein Marathon angeboten, der im Zentrum von Bad Zwischenahn beginnt und nach Oldenburg führt. Strecken: Insgesamt gibt es fünf Läufe:

• Kinder-Meilenlauf (knapp 1600 Meter) für die Jahrgänge 2007 und jünger; Start um 9.30 Uhr,

• 5-Kilometer-Lauf; Start um 13.30 Uhr,

• 10-Kilometer-Lauf; Start um 10 Uhr,

• Halbmarathon; Start um 11 Uhr,

• Marathon, Start um 9 Uhr. Gestartet wird bis auf den Marathon immer auf der Gartenstraße, Ziel ist der Schlossplatz. Anmeldungen sind noch möglich bis Sonntag, 14. Oktober, unter www.oldenburg-marathon.de/jetzt-anmelden/

Dabei war es zwischen Osterfeld und dem Marathon alles andere als eine Liebe auf den ersten Blick. „An meinen ersten Marathon bin ich arrogant und überheblich rangegangen. Nach circa 28 Kilometern wurde ich dann vom Mann mit dem Hammer ganz brutal bestraft“, erinnert er sich an das Jahr 2012 zurück, als er erstmals bei einem Marathon an der Startlinie stand. Auch sein Debüt als Läufer hatte er ein Jahr zuvor beim Oldenburg Marathon gefeiert. Damals noch über die Fünf-Kilometer-Strecke. In 20:49 Minuten lieferte er dabei ein mehr als ordentliches Debüt ab.

„Schon nach meinem ersten Lauf war für mich klar, dass ich einmal an diesem Marathon teilnehmen wollte. Da ich zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich wusste, was es bedeutet, einen Marathon zu laufen, habe ich ganz naiv eine einfache Rechnung aufgemacht: Ich bin die fünf Kilometer in knapp 21 Minuten gelaufen, dass mal acht und dann noch die zwei Kilometer drauf, das müsste für eine Zeit unter drei Stunden reichen. Dachte ich mir und erzählte das auch überall großkotzig rum“, schüttelt Osterfeld heute über seine damalige Naivität lachend den Kopf.

Eine Runde lang ging damals sein Plan auch auf und nach rund anderthalb Stunden kam er zum ersten Mal wieder zurück auf den Theaterwall. Auf der zweiten Runde zahlte er dann aber mächtig Lehrgeld und brauchte am Ende fast doppelt so lang wie für die erste. Nach 4:36 Stunden überquerte er vollkommen erschöpft die Ziellinie. Das sollte ihm eine Lehre sein und im vierten Anlauf schaffte er es, in 2:58:30 endlich unter drei Stunden zu bleiben. Beim Sieg von Teamkollege Georg Diettrich (LC Wechloy) im Jahr darauf steigerte Osterfeld sich sogar auf 2:51:53 Stunden.

Das soll es aber noch nicht gewesen sein. In diesem Jahr würde er sich gerne um fünf weitere Minuten verbessern. Ein letzter Härtetest beim Ofener Herbstlauf zeigte, dass er auf gutem Weg ist, sein Ziel zu erreichen. In 36:41 Minuten verbesserte er seine Bestzeit über zehn Kilometer um fast anderthalb Minuten. Damit auch wirklich nichts schiefgeht verzichtet der Regionalliga-Volleyballer sogar am Vortag auf ein Meisterschaftsspiel seines OTB. Nur die Erfüllung eines Traums wird wohl noch etwas warten müssen: Nach seinem Vereinskollegen Diettrich als zweiter Oldenburger den Marathon zu gewinnen. Zu übermächtig erscheint Jens Nerkamp (PSV GW Kassel). „Selbst wenn Jens den Lauf nur als Trainingslauf macht, spielt er in einer ganz anderen Liga“, sieht Osterfeld seine Chancen auf einen Sieg verschwindend gering.