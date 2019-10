Oldenburg /Wardenburg 6000 Starterinnen und Starter – das ist ein neuer Teilnehmerrekord für den Oldenburg Marathon, der am diesem Sonntag, 20. Oktober, stattfindet. Insgesamt sechs verschiedene Laufstrecken werden angeboten.

Die ersten Straßen wurden schon am frühen Sonntagmorgen gesperrt. Bis zum Start hier erneut die wichtigsten Infos. Die Ergebnisse des Marathons, Eindrücke vom Lauf und Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es am frühen Nachmittag bei uns auf NWZonline.

Start in Wardenburg (Landkreis Oldenburg)

Der erste Start des Tages erfolgt allerdings außerhalb Oldenburgs. Die Königsdisziplin, der EWE-Marathon, startet um 9 Uhr in Wardenburg. Aufgrund des Marathons und des um 11 Uhr in Wardenburg beginnenden Herbstmarktes muss in Wardenburg mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Der #OldenburgMarathon ist soeben in Wardenburg gestartet. Wir von der #PolizeiOldenburg bedanken uns für die dortige Unterstützung durch die Polizeistation Wardenburg und die Gemeindefeuerwehr Wardenburg. @Polizei_DEL Um 09:30 Uhr beginnt der Kinderlauf in Oldenburg. *rp pic.twitter.com/DthZjDakci — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) October 20, 2019

Die Läufer starten Am Everkamp. Hier und in den umliegenden Straßen haben die Straßensperrung deshalb bereits um 7 Uhr begonnen. Die anderen Straßen, die von den rund 400 Marathonläufern passiert und überquert werden, sind nur phasenweise gesperrt.

Mehrere Läufe in Oldenburg

Alle anderen Läufe starten in Oldenburg an der Gartenstraße: 9.30 Uhr REWE-Kinder-Meilenlauf, 10 Uhr Zehn-Kilometer-Volksbank-Citylauf, 11 Uhr Öffentliche-Halbmarathon und Vierol-Staffel-Halbmarathon, 13.30 Uhr Müller & Egerer-Lauf über fünf Kilometer. An der Laufstrecke werden zahlreiche Zuschauer und Besucher erwartet. Das Ziel befindet sich auf dem Schlossplatz „und hier gibt es auch einige Attraktionen für Leute, die zuvor die Laufschuhe nicht geschnürt haben“, heißt es.

Fahrzeuge dürfen die Laufstrecke grundsätzlich nicht befahren, können sie aber an vielen Durchlassstellen mit Hilfe der Einsatzkräfte kreuzen. Zu Fuß und mit dem Fahrrad kann die Strecke überall passiert werden, heißt es. Rund 5000 Anwohner wurden von der Stadt extra informiert. Zum Erreichen anderer Stadtteile wird Autofahrern grundsätzlich die Stadtautobahn empfohlen.

Zum Runterladen (PDF): Diese Straßen sind für den Marathon in Oldenburg gesperrt.

Den Hauptbahnhof und die Weser-Ems-Hallen erreichen Autofahrer durchgehend über die Autobahnabfahrt Donnerschwee und von dort über Wehdestraße und Maastrichter Straße. Er kann auch über die Cäcilien- oder Amalienbrücke, Huntestraße und Stautorkreisel erreicht werden, weil die Laufstrecken nur gegenüberliegend über Paradewall und Poststraße führen.

Guten Morgen an alle Läuferinnen und Läufer. Der #OldenburgMarathon startet in etwa einer Stunde. Die Motorräder der #PolizeiOldenburg fahren jetzt nochmal die Strecke ab. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg am heutigen Tag. Den heutigen Marathon werden wir bei Twitter begleiten*rp pic.twitter.com/NTGHVFBYDy — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) October 20, 2019

Ab circa 13.30 Uhr werden die Sperrungen hinter dem letzten Läufer nach und nach aufgehoben. Das heißt zunächst auf Teilen des Wallrings, dann in Donnerschwee, Nadorst und Bürgerfelde. Zuletzt passieren die Läufer das Dobbenviertel, bevor es über die Hindenburgstraße, am Theater vorbei, ins Ziel geht. Die Sperrungen werden voraussichtlich ab 15 Uhr vollständig aufgehoben sein.

Veränderte Buslinien

Bei folgende Buslinien der VWG und des VBN kommt es am Sonntag zu Änderungen und Beeinträchtigungen: Stadtbuslinien 301,302, 304, 307, 308, 311, 313, 314, 315, 316, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325 und 329 sowie die Regionalbusse 330 (Oldenburg-Wiefelstede-Conneforde), 340 (Oldenburg-Rastede-Jaderberg), S35 (Oldenburg-Westerstede), 350 (Oldenburg-Bad Zwischenahn-Westerstede) und 380 (Oldenburg-Edewecht).