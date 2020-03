Wegen Corona-Krise: Sport-Gala der NWZ abgesagt

Oldenburg Gezwungenermaßen haben sich die NWZ und der Stadtsportbund aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Coronavirus-Krise dazu entschlossen, die Sport-Gala zur Oldenburger Sportlerwahl 2019 abzusagen. Die Siegerinnen und Sieger sollten am Montag, 23. März, im feierlichen Ambiente des Theater Laboratorium gekürt und geehrt werden.

„Wie die Sportlerinnen und Sportler, die sich mit viel Leidenschaft und Herzblut die Nominierung und die Auszeichnung verdient haben, haben auch wir viel Arbeit und Liebe in die Sportlerwahl und die Vorbereitung der Gala gesteckt“, erklärt NWZ-Sportchef Hauke Richters. Eine Veranstaltung mit rund 180 Gästen im stilvollen wie engen Ambiente des Laboratoriums sei aber in der aktuellen Lage nicht möglich.

„Gratulieren, umarmen, im Theater-Foyer später zusammen essen und sich austauschen – alles was diese Gala schön und liebenswert macht, ist im Moment nicht möglich“, meint Tjark Schroeder, Sportlerwahl-Beauftragter des Stadtsportbundes.

Die Nominierten der Sportlerwahl, die von der NWZ und dem Stadtsportbund wiederum mit Unterstützung der Oldenburgischen Landesbank (OLB) veranstaltet wurde, werden in den nächsten Tagen persönlich über die Platzierungen informiert.

Die Siegerinnen und Sieger in den fünf Kategorien Sportlerin, Sportler, Nachwuchssportlerin, Nachwuchssportler und Mannschaft werden in nächster Zeit nacheinander in der NWZ und im Online-Bereich vorgestellt.

Die Seite zur Oldenburger Sportlerwahl unter www.nwzonline.de/sportlerwahl-oldenburg