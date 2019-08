Oldenburg Der in Oldenburg ansässige Verein „Baskets4Life“ ist für sein Projekt „Streetbaskets4Life“ mit der Auszeichnung „Sterne des Sports“ geehrt worden. Der Vorstand der Volksbank Oldenburg, Reinhard Nannemann, überreichte einen Scheck über 1500 Euro, eine Urkunde und einen Stern in Bronze am Montagabend in den Räumen der Volksbank. Gewürdigt wird der Aufbau von Streetball-Plätzen und die Organisation von Turnieren, die Kindern und Jugendlichen Basketballspielen ermöglichen. Das gemeinsame Basketballspielen soll Vorurteile gegenüber Religionen oder Ethnien abbauen.

Der zweite Platz geht in diesem Jahr an den Schützenverein Aschhausen für das Projekt „Aktionstag Target Sprint“. Den dritten Platz belegt der Krusenbuscher SV für „Mobiles Training rockt“. Der Sonderpreis geht an den VfL Oldenburg für „Futsal, der Fußball der Zukunft?“, ein Sonderpreis an den Oldenburger Turnerbund („Gymnastik im Sitzen“).

Beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ zeichnen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Volksbanken Raiffeisenbanken gesellschaftlich engagierte Vereine aus. Bei der diesjährigen Runde hatten sich 17 Vereine aus der Stadt Oldenburg und dem Ammerland für die „Sterne des Sports“ beworben.