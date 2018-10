Oldenburg Azzurro ist nicht nur der Himmel für Verliebte. Denn wer sich bei knallblauem Herbsthimmel nicht traut, zur Hochzeitsmesse in die Weser-Ems-Hallen zu gehen, kann Oldenburg auch andernorts in vollen Zügen genießen.

Das Angebot für dieses Wochenende ist so bunt, wie das Herbstlaub. Ob Sport, Kunst, Theater, Musik, Party, Natur oder Bildung – es gibt viel zu tun für kleine und große unternehmungslustige Oldenburger.

Wer lieber die Ruhe vor dem nächsten Herbststurm genießen will, kann die beinahe sommerlichen Temperaturen von 27 Grad natürlich auch mit einem Eis und der Nordwest-Zeitung genießen. Ein paar persönliche Tipps gibt es von den Mitgliedern der Stadtredaktion. Mehr Anregungen und Termine finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.

Thomas Husmann: „Den goldenen Oktober kann man am besten bei einem Spaziergang durch den Wald, den Schlossgarten oder das Eversten Holz genießen.

Das Zusammenspiel von Sonne und herbstlich gefärbten Blättern ist einfach zauberhaft.“

Patrick Buck: „Herbstzeit ist Pflanzzeit und Oldenburg ist eine Gartenstadt.

Da die wetterbedingten Ausreden eindeutig ausfallen, spricht alles dafür, Harke und Schaufel zu zücken.

Frei nach Franz Beckenbauer: Geht’s raus und buddelt’s Löcher.“

Jasper Rittner: „Bei so einem Wetter muss man raus.

Wer auch noch für den Oldenburg Marathon trainiert, kann das bei Traumwetter tun.

Ich werde zwei frühe Runden ums Zwischenahner Meer drehen – bevor die Spaziergänger kommen.“

Katja Mielcarek: „Hauptsache Sonne tanken! Wer weiß, wann man das das nächste Mal ohne Schal und Handschuhe kann.

Also eine Runde auf dem Fahrrad drehen.

Und dann den Grill anschmeißen und den Tag auf dem Balkon ausklingen lassen.“

Sonja Goldhoorn: „Bei einem sonnigen Herbsttag gibt es für Reiter nur eins: Ab aufs Pferd.

Einen schönen Ausritt sollte man genießen.

Danach: Eisdiele aufsuchen und sich hemmungslos durch das Eissortiment schlemmen!“

Lea Bernsmann: „Ich empfehle Samstag ab 13.30 Uhr einen Blick hinter die Kulissen zu wagen bei der Führung durchs Staatstheater.

Und Sonntag einen guten Deal bei der Tauschparty im Polyester-Club.

Los geht es um 14 Uhr.“

Robert Otto-Moog: „Bevor es zu kalt fürs Stadionbier wird, sollte man noch einmal auf den Fußballplatz. Immerhin rumpelt am Sonntag einer von zwei Oldenburger Regionalliga-Clubs durchs Marschweg-Stadion. Wohl eine der letzten Chancen: Denn im Winter bricht parallel zum Bahn-Fahrplan auch der Spielplan zusammen.“

Marc Geschonke: „Jedes Blatt fällt in vollkommener Anmut – so besagt’s wohl eine fernöstliche Weisheit. Also, raus auf den Balkon oder hinein in den Garten, vom Frühtau bis zur Dämmerung dem Laub beim Fallen zusehen, dazu einen Tee trinken, ein Buch in Freiheit lesen und dem Spätspätspätsommer die letzte Ehre erweisen!“