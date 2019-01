Oldenburg Schräge Eigentore, miese Fouls und tanzende Bälle: Arndt Zeigler, Moderator und Stadionsprecher bei Werder Bremen, führte die rund 220 Gäste des Festlichen Abends im Winter am Freitagabend in die Wunderbare Welt des Fußballs ein. Eingeladen hatte die Wirtschaftliche Vereinigung Oldenburg – der kleine Kreis e.V. in die Festsäle der Weser Ems Halle. Zeigler zeigte in vielen Filmausschnitten,dass Fußball die schönste Sache der Welt ist. Mit Humor und einem Augenzwinkern nahm er dabei den Sport rund ums Runde Leder auf die Schippe.

