Oldenburg Seine Erfolgsserie ausbauen will Fußball-Landesligist TSV an diesem Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Maastrichter Straße) mit einem Sieg gegen TuRa Westrhauderfehn. In den vergangenen drei Partien holte die Mannschaft von TSV-Trainer Vladimir Liutyi sieben Zähler und arbeitete sich so auf Rang vier vor.

Die Punktausbeute gelang, obwohl der beste Torschütze seit einiger Zeit fehlt. Seit dem Ende der Hinrunde ist Peter Godfrey verschollen. Der Angreifer, der 2017 aus Portugal gekommen war und bis zur Winterpause 13 Tore machte, war von mehreren Clubs umworben worden, hatte aber keine Freigabe erhalten. Den Vereinsverantwortlichen ist es bisher nicht gelungen, Kontakt mit dem Angreifer (Vertrag bis 2020) aufzunehmen.

In den Duellen mit Westrhauderfehn gelang dem TSV noch kein Sieg. Im August 2016 verlor der TSV das Bezirkspokalspiel 1:3, beim 2:2 im Hinspiel dieser Saison verspielten die Oldenburger in Halbzeit zwei ein 2:0. Jetzt soll es trotz des dünn besetzten Kaders den ersten Sieg gegen den Aufsteiger geben. Roberto de Almeida Barreto (Gelb-Rot-Sperre abgesessen) ist wieder dabei. Dafür fehlt nun Johannes Wielspütz (Gelb-Rot beim 2:0 in Papenburg).