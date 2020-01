Oldenburg Ein Jahresanfangs-Seminar mit Yoga und Tanz zum Thema Wellen und Spiralen bietet der Bürgerfelder Turnerbund (BTB) am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Januar, jeweils von 18 bis 20 Uhr an. Die sanften Übungen und Bewegungen der Spiraldynamik helfen, sich neu auszurichten und in die eigene Mitte zu kommen. Das Seminar steht auch Nichtmitgliedern offen und findet statt in Halle 6 der BTB-Sportanlage an der Alexanderstraße 207. Weitere Infos gibt es über die Kursleitung Telefon 60 01 36 4 oder in der BTB-Geschäftstelle (Telefon 80 99 320).