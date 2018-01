Sportler des Jahres 2017

Auf geht’s: Bei der 27. Auflage der Wahl der Oldenburger Sportler des Jahres stehen wieder in fünf Kategorien jeweils fünf Kandidaten zur Wahl. Alle Nominierten haben im Sportjahr 2017 hervorragende Erfolge gefeiert. Nun sind Sie am Zug. Küren Sie in den fünf Kategorien Ihren jeweiligen Favoriten. Pro Wähler und pro Kategorie ist eine Stimmabgabe möglich. Die Abstimmung läuft bis einschließlich Montag, 26. März.

Verkündet wird das Ergebnis der Sportlerwahl 2017 bei der Oldenburger Sport-Gala am Montag, 16. April, im Theater Laboratorium. Unter allen Teilnehmern, die für ihre Favoriten abstimmen, wird ein iPad verlost. Den Preis stellt die Oldenburgische Landesbank zur Verfügung, die die Sportlerwahl 2017 zusammen mit der NWZ und dem Stadtsportbund präsentiert.