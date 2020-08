Talente zeigen spektakuläre Torfestivals

Tore satt gab es am Wochenende in den Testspielen der U-19-Fußballer des JFV Nordwest. Beim 5:5 am Samstag gegen die U 17 von Holstein Kiel (rot-blaue Trikots) brachte Felix Karius den A-Junioren-Regionalligisten in Front, doch die in der Bundesliga spielenden B-Junioren aus Schleswig-Holstein schlugen mit vier Toren innerhalb von 21 Minuten zurück. Noel Dähne verkürzte vor der Pause auf 2:4, ehe Emre Karagöz und Marin Vukoja danach rasch für das 4:4 sorgten. Eine Viertelstunde vor Schluss gingen die Gäste erneut in Front, doch Tade Niehus behielt wenig später bei einem Strafstoß die Ruhe und erzielte das 5:5. Am Sonntag legte das Team von Maximilian Dahlke, der in diesem Sommer die Nachfolge von Lasse Otremba als U-19-Trainer des JFV Nordwest angetreten hatte, ein starkes 6:1 bei Männer-Bezirksligist GVO nach.BILD: