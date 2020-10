Basketball: OTB verliert Derby ohne Kyritsis knapp

Westerstede Eine knappe Derbyniederlage haben die Basketballer des OTB in ihrem ersten Saisonspiel in der 2. Regionalliga kassiert. Eine Woche nach dem aufgrund der Corona-Problematik bei den Oldenburgern von der BSG Bremerhaven abgesagten eigentlichen Auftaktduell unterlag das Team des noch in Quarantäne befindlichen Trainers Vangelis Kyritsis am Samstag bei der TSG Westerstede II mit 86:92 (38:50).

Der Ammerländer Zugang Mihailo Nesovic war klar der beste Punktesammler an diesem Abend (39 Punkte/6 Dreier). Mit Luca Michels (25/3) war er für 70 Prozent der TSG-Ausbeute verantwortlich. „Aus dem Spielbericht geht hervor, dass wir kein Mittel gegen die beiden gefunden haben“, meinte Kyritsis aus der Distanz. Für sein Team punkteten Christoffer Isensee (19 Zähler), Lennart Marx (15), Leonard Benning (11), Nick Koldehoff (11) und Vincent Reents (11) zweistellig.

In Abwesenheit des Trainers hatten speziell Marx und Lennart Niemann Verantwortung übernommen. „Sie haben neben dem Training auch viele andere Dinge für den Spieltag organisiert und das richtig stark gemacht – ich bin sehr stolz“, meinte Kyritsis, der nach beendeter Quarantäne an diesem Dienstag wieder eingreifen will: „Ich freue mich unglaublich auf die Mannschaft und alle Aufgaben – ich bin sehr motiviert“, sagte der Trainer.