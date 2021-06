Frage des Tages: Soll die Maskenpflicht jetzt aufgehoben werden?

Oldenburg Die weitgehende Aufhebung der Maskenpflicht in Dänemark von diesem Montag an befeuert auch in Deutschland die Diskussion über den Sinn des Mund-Nasen-Schutzes. „Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag).

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mahnt unterdessen zur Vorsicht. „Wir sollten nicht den Eindruck vermitteln, die Pandemie sei vorbei", sagte der SPD-Politiker der „Hannoverschen Allgemeine Zeitung".

