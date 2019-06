Naturschutz für Hunte sinnvoll

Betrifft: „Wassersportler unzufrieden mit Naturschutzplänen“ , NWZ vom 12. Juni zu erwarteten Einschränkungen für den Vereinssport

Es geht nicht darum, ob Wassersportler mit den Plänen zur Unterschutzstellung der Hunte zufrieden sind oder nicht. Es geht um den Schutz der uns umgebenden Natur, von der wir alle abhängig sind. Unsere Welt ist zu einem „Eventplatz“ geworden, wo gesurft, gekitet, geangelt, gerudert, geritten, geschrien, geocasht und sonst was noch wird, ohne Rücksicht auf Verluste.

Die städtische Umweltbehörde und die Umweltbehörden des Landkreises Oldenburg handeln genau richtig, damit nicht die letzten Refugien unserer Natur dem Freizeitwahn unserer Gesellschaft geopfert werden. Wo sind sie alle hin, die Eisvögel, die Nachtigallen und die Uferschwalben? Wir müssen Ruhe einkehren lassen in Resten der Natur, die es noch gibt. Wir brauchen Stille am Fluss – weiß noch jemand, was gemeint ist? Wir brauchen das Naturschutzgebiet, sonst geht uns langfristig alles verloren!

Jörg Grützmann

Oldenburg