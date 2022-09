Landtagswahl Niedersachsen: Ab 18 Uhr – Oldenburger Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich den Fragen im Live-Talk

Wesermarsch

Energiekrise In Sporthallen des Landkreises Wesermarsch bleiben Duschen geöffnet

Viele Kommunen stellen wegen der Energiekrise das (kalte) Wasser der Duschen in öffentlichen Hallen ab. Nicht so der Landkreis Wesermarsch, der mit seiner Entscheidung Vereine stützen will.