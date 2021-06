Das bringt der NWZ-Tag: Ärger auf der Oldenburger Dobbenwiese – Bauern protestieren in Edewecht

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

diese Themen beschäftigen uns heute in den NWZ-Redaktionen:

Das Wetter ist super, der harte Lockdown vorbei. Alle wollen raus, Leute treffen, mal wieder wild und ausgelassen feiern, das Leben genießen. Auch auf der Oldenburger Dobbenwiese wird das seit einigen Wochen zelebriert. Allerdings schlagen die Feiernden dabei auch immer wieder über die Stränge, sodass die Polizei die Dobbenwiese bereits in diesem Frühjahr zweimal geräumt hat. Die Musik dröhnte, die Corona-Regeln wurden nicht immer eingehalten und am Ende lag viel Müll im Gras. Die Sommer-Situation auf der Dobbenwiese ist auch heute noch einmal Thema bei uns: Die Stadtredaktion spricht mit der Polizei darüber.

In Emden geht (endlich) der Lockdown zu Ende. Meine Kolleginnen und Kollegen werden Sie auf dem Laufenden halten: Wie verläuft der erste Tag mit der wiedergewonnenen Freiheit? Aber auch die traurigen Folgen der Pandemie nimmt die Redaktion in den Blick und berichtet über eine Familie, die durch Corona in die Überschuldung geraten ist.

Im Ammerland demonstrieren heute wieder die Bauern: Vor dem Milchkontor in Edewecht fahren sie mit ihren Treckern auf, um höhere Milchpreise zu fordern. Auch in anderen Orten in der Region wollen die Landwirte für ihre Interessen einstehen.

Im Landkreis Oldenburg haben Bankmitarbeiter einen Trickbetrug verhindert, aus Friesland gibt es weitere Neuigkeiten zum Brand in einer Zeteler Werkstatt und die älteste Cloppenburgerin feiert ihren 105. Geburtstag.

Ach ja – und dann gibt es natürlich noch ein Thema, das in der Pandemie-Zeit etwas in den Hintergrund gedrängt wurde: Fußball! Die EM geht heute los mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Unsere Sportredaktion liefert Berichte, Kolumnen und Analysen – viel Spaß allen Fans.

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende wünscht

Inga Wolter