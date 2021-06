Das bringt der NWZ-Tag: Die heißesten Orte im Nordwesten – Mehr zur Impfaktion in Roffhausen

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser, diese Themen beschäftigen uns heute in den Redaktionen:

Ein heißer Tag ist angebrochen – wie viel Grad haben Sie eigentlich zu Hause oder im Büro? Gleich mehrere Kollegen und Kolleginnen wollen sich heute mit dem Thermometer auf den Weg machen und messen, wie hoch (oder niedrig) die Temperaturen an verschiedenen Orten in ihrer Gemeinde oder Stadt sind.

Im Landkreis Oldenburg sucht die Redaktion nach den heißesten Arbeitsplätzen. Unsere Emder Kollegen haben indes schon einen gefunden: Sie schreiben über ein Sonnenstudio, das es bereits seit den 70er-Jahren gibt. Wie ist es entstanden und wie hat das Studio es durch den Lockdown geschafft?

Für viel Aufsehen hat am Mittwoch eine Impfaktion in Friesland gesorgt. Bei der Lieferung von neuen Impfdosen war im Impfzentrum Roffhausen die Kühlkette unterbrochen worden. 600 Impfdosen mussten schnell verimpft werden. Der Landkreis startete einen Aufruf – und hatte kein Problem, den Biontech-Stoff noch am selben Abend loszuwerden. Besonders viele junge Leute machten sich sofort auf den Weg nach Roffhausen. Es gab eine lange Warteschlange. Auch heute wird die Aktion noch einmal Thema bei uns sein.

Das Oldenburger Landgericht verhandelt über eine Klage des ehemaligen EWE-Chefs Matthias Brückmann. Er war 2017 wegen „einer Vielzahl diverser grober Verfehlungen“ fristlos entlassen worden. Als Hauptgrund gilt eine Spende von 253.000 Euro an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko. Nun kämpft Brückmann vor Gericht gegen die fristlose Kündigung. Es geht vor allem um viel Geld.

Was ansonsten heute noch wichtig wird: Die Bahn äußert sich zum geplanten Neubau der Friesenbrücke in Weener, im Ammerland wurde eine ganze Küche illegal in der Landschaft entsorgt, und im Münsterland gibt es Ärger um lange Bearbeitungszeiten von Bauanträgen.

Kommen Sie gut durch diesen heißen Tag,

Ihre Inga Wolter