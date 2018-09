Oldenburg Ein besonderer Tag war der 15. September zweifach: Für Marthe Oeß und Daniel Jüdes aus Oldenburg, die mit Jonah ihr erstes Kind auf die Welt brachten. Und für die Mitarbeiter des Evangelischen Krankenhauses (EV). Denn die Geburt war bereits die tausendste in diesem Jahr.

Jonah kam am 15. September um genau 20.26 Uhr mit einem Gewicht von 3100 Gramm und einer Große von 53 Zentimetern auf die Welt. Sowohl die Mutter als auch das total ruhige Baby sind wohlauf und entspannt. „Wir haben uns hier richtig gut aufgehoben gefühlt: Alle waren so nett zu uns“, so die frischgebackenen Eltern.

So schnell wie 2018 wurde die 1000er-Marke noch nie geknackt, wie das Krankenhaus mitteilte. Im vergangenen Jahr erblickte der tausendste Baby Ende September das Licht der Welt – jetzt war diese Rekordmarke schon eine Woche vorher erreicht. Im EV sind damit 2018 bereits 14 Kinder mehr geboren als im vergangenen Jahr um diese Zeit.

Dr. Hansjörg Augenstein, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im EV, sieht damit seine Arbeit und die des Teams der Hebammen und Pflegenden bestätigt. „Die hohe Anzahl der Eltern, die sich bewusst für unser Haus entscheiden, zeigt uns, dass wir mit unserem Konzept nach wie vor auf dem richtigen Weg sind“, sagte er.