Verkehr, Mobilität, Digitalisierung: 17 Uhr im Livestream: OB-Kandidaten stehen Rede und Antwort

Oldenburg Jürgen Krogmann (SPD), Ulrich Gathmann (parteilos), Jonas Höpken (Die Linke) und Daniel Fuhrhop (parteilos) bewerben sich für den Posten des Oberbürgermeisters in Oldenburg. Heute um 17 Uhr veranstaltet die NWZ mit allen vier Kandidaten eine Podiumsdiskussion, die Sie live im Internet auf unserer Website, Facebook.com/nwzonline sowie unserem Youtube-Channel „Nordwest TV“ verfolgen können.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter zur Wahl in Oldenburg erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Wahl in Oldenburg - Wir machen Sie fit! Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter, um gut informiert am 12. September Ihre Wahl zu treffen!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter, um gut informiert am 12. September Ihre Wahl zu treffen!

Weil an einem Abend längst nicht alles für die Stadt Wichtige abgehandelt werden kann, gibt es gleich drei Termine. Unsere Stadtredaktion hat sechs Themenfelder definiert. Jeweils zwei davon sollen an einem Termin behandelt werden. Heute stehen die Themen Verkehr und Mobilität sowie Digitalisierung auf dem Programm. Um die Themen Bauen und Wohnen sowie (Innen-)Stadt und Stadtteile soll sich die Diskussion am Mittwoch, 18. August, drehen. Und am Mittwoch, 1. September, sind dann Freizeit und Leben sowie Familie und Betreuung die Schwerpunkte.

Wenn Sie konkrete Fragen zu den entsprechenden Themen an die Kandidaten haben, dann können Sie diese entweder im Livechat stellen oder per Mail mit dem Stichwort „Podiumsdiskussion“ an red.oldenburg@nwzmedien.de schicken.