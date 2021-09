Das bringt der NWZ-Tag: 20 Jahre 11. September, Kita-Ärger in Friesland und mehr Aquanautik

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

wo waren Sie am 11. September 2001? Fast jeder kann sich noch an den Moment erinnern, als er von den Terroranschlägen in New York erfuhr. Am Samstag jährt sich der Tag zum 20. Mal. Meine Kolleginnen und Kollegen haben nachgefragt, wie Menschen in der Region den 11. September damals erlebten. Eine Geschichte aus Ganderkesee lesen Sie schon jetzt hier:

Ganderkeseer erlebte 11. September 2001 mit Michael Schumacher

Meine Kollegin Liza Steenemann hat auch bei uns in der Redaktion nach Erinnerungen von vor 20 Jahren gefragt - und in einem Video zusammengestellt. Das sehen Sie am Samstag auf NWZonline.

Im Landkreis Friesland sind zurzeit mehrere Kitas wegen positiver Corona-Schnelltests geschlossen. Bisher gab es aber nur einen bestätigten Corona-Fall. Das sorgt für viel Ärger bei Eltern: Sind diese Schließungen wirklich nötig? Auch wird über die Verlässlichkeit von Lolli-Tests diskutiert, die seit Wochenbeginn in Friesland großflächig eingesetzt werden. Meine Kolleginnen und Kolleginnen bleiben weiter dran an diesem kontroversen Thema.

Im Ammerland gibt gibt es gute Nachrichten: Das Aquanautik-Festival, das in diesem Jahr zum ersten Mal im Beachclub Nethen gefeiert wurde, soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden - und zwar größer, mit Camping und allem drum und dran, also noch mehr Festival-like. Darüber wird es im Laufe des Tages bei uns noch mehr Infos geben.

Außerdem: Unsere Redaktion im Münsterland versucht noch mehr über den Fund von 250 toten Schweinen herauszubekommen. In Emden kann zum ersten Mal eine Straße nicht saniert werden, weil die Baukosten in die Höhe geschnellt sind. Mein Kollege Klaus Fricke hat für Sie schon einmal den Eröffnungsfilm beim Filmfest Oldenburg geschaut - das Box-Drama „Leberhaken“ mit Hardy Daniel Krüger.

Und hier noch eine aktuelle Nachricht aus dem Ammerland, die ich Ihnen nicht vorenthalten will:

Vierol AG kauft das Offizierskasino in Rostrup

Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen

Inga Wolter