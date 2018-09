Oldenburg Was sich ab kommenden Samstagmittag in verschiedenen Straßen nahe der Innenstadt sammelt sind Puzzleteile für etwas Großes. In bewährter Choreografie werden sie sich kurze Zeit später vereinen und einen der Höhepunkte des großen Volksfestes in Oldenburg bilden: den Kramermarktsumzug.

Hauptbahnhof erreichbar Während des Festumzugs ist der Hauptbahnhof über die Amalienstraße – Huntestraße – Stau – Güterstraße sowie Donnerschweer Straße – Wehdestraße – Stau erreichbar. Das Evangelischen Krankenhaus und das Pius-Hospital können über die Autobahn-Anschlussstelle Haarentor und dann über die Ofener Straße/Peterstraße angefahren werden.

110 Fußgruppen und Wagen stehen auf der Liste derer, die durch die Stadt ziehen und viele tausend Besucher mit kreativen Kostümen, aufwendig geschmückten Gefährten und natürlich jede Menge Bonbons und anderen kleinen Geschenken beglücken wollen.

Offiziell startet der Festumzug um 13.45 Uhr im Bereich des Staatstheater. Er führt über Julius-Mosen-Platz, Lappan, Pferdemarkt Donnerschweer Straße und Neue Donnerschweer Straße zum Festgelände an den Weser-Ems-Hallen, wo er gegen 14.30 Uhr erwartet wird.

Das bedeutet gleichermaßen, dass bereits ab 12.15 Uhr weite Bereiche der Innenstadt voll gesperrt werden. Für Autofahrer, heißt das, dass sie am Nachmittag über mehrere Stunden den Innenstadtbereich weder anfahren noch verlassen können. Wer den Umzug besuchen möchte, dem empfiehlt die Stadt, das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Autofahrer von außerhalb werden gebeten, ihre Fahrzeuge auf den kostenlosen Großparkplätzen am Autobahnring anzufahren und dort in die Busse zu steigen.

Interaktive Karte zum Kramermarktsumzug

Allerdings müssen sich natürlich auch die Nutzer des ÖPNV am Samstagnachmittag auf zahlreiche Änderungen einstellen. Denn auch die Busse kommen nicht in die Innenstadt und werden je nach Richtung in den meisten Fällen über Peterstraße zum Pferdemarkt oder über Stau und Güterstraße zum Hauptbahnhof umgeleitet. Alle Infos dazu gibt es hier.

Alle Straßensperrungen zum Kramermarktsumzug

Ab 12.15 Uhr: Hindenburgstraße, Cäcilienstraße, Roggemannstraße, Moltkestraße, Roonstraße, Bismarckstraße, Herbartstraße, Wunderburgstraße, Ottostraße, Wienstraße.

Ab 13.20 Uhr: Theaterwall und Heiligengeistwall, Am Stadtmuseum, Donnerschweer Straße und Neue Donnerschweer Straße zwischen dem Pferdemarkt und der Lindenstraße sowie die Straßburger Straße, Berliner Platz und Maastrichter Straße. Außerdem die Ofener Straße ab der Kreuzung Herbartstraße/Peterstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Ab 13.40 Uhr: Hauptstraße zwischen dem Marktplatz Eversten und dem Marschweg sowie die Gartenstraße.

Ab 13.50 Uhr: Schützenhofstraße, Bremer Straße und Damm, die Poststraße ab der Mühlenstraße und der Paradewall in Fahrtrichtung Gartenstraße. Hier kann der Verkehr nur noch über die Huntestraße und Amalienstraße abfließen.

