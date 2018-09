Oldenburg An der Anschlusstelle Etzhorn der4 Autobahn A293 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Oldenburg-West werden am Sonntag, 23. September, die Auf- und Abfahrt zwischen 6 und 23 Uhr gesperrt. Grund für die Sperrung sind Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Während der Arbeiten ist mit Behinderungen zu rechnen.