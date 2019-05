Oldenburg Leser und Jury haben entschieden, am Mittwochabend wurde das Ergebnis verkündet: Annalena Palm und Fabian Lühring sind die Oldenburger des Jahres. Bei dieser Aktion von NWZ und Volksbank Oldenburg wird bereits seit 2005 das Engagement von Ehrenamtlichen hervorgehoben.

Nominierte, ehemalige Gewinner und Jury auf einen Blick.

Zu der Abschlussgala im großen Saal des Oldenburger Schlosses waren alle 32 in diesem Jahr Nominierten mit Begleitung eingeladen. Zudem waren mehrere Gewinner des Ehrenamtspreises aus den Vorjahren mit dabei. Sie alle waren gespannt darauf, zu erfahren, wen die anwesenden Jurymitglieder Matthias Osterhues (Vorstand Volksbank), Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann, Monika Engelmann-Bölts (Leiterin Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement) sowie Susanne Kühter (Leiterin Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Polizeidirektion Oldenburg) im Vorfeld für die Hauptpreise ausgewählt hatten.

Lesen Sie auch: Annalena Palm rettet Essen vor der Tonne

Lesen Sie auch: Fabian Lühring steht bei fünf Teams an der Linie

Krogmann, Osterhues und Reckermann hoben in ihren Redebeiträgen jeweils mit unterschiedlichem Fokus den Wert des Ehrenamts – sei es in Vereinen, in Initiativen oder in losen Gruppen – für die Stadt Oldenburg hervor. Danach waren sie die ersten Gratulanten, als die Gewinner mit Filmbeiträgen und unter großem Beifall vorgestellt wurden. Sie erhielten extra für diesen Anlass angefertigte Ehrennadeln und jeweils 500 Euro.

Diese Ehrennadel erhielten die Gewinner.

Es waren nicht die einzigen Preise an diesem Abend. Unter allen Nominierten wurde ein dreitägige Reise nach Berlin verlost mit Übernachtungen im Luxushotel Adlon Kempinski sowie dem Besuch des Musicals „Cabaret“ im Tipi am Kanzleramt. Darüber freute sich Margret Zimmermann vom Oldenburger Ernährungsrat.

Gewann eine Berlin-Reise: Margret Zimmermann.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Duo „Round­about“ mit Heinz Fröhling und Kai Liedtke. Bei schmackhaften Snacks und Getränken sorgten zudem Marius Friedeberg und Sascha Wedler alias „Beyond Roses“ für Musik.

Video

Spezial unter: www.nwzonline.de/ausgezeichnet