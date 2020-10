Abschlussveranstaltung In Kleiner Runde: NWZ und Volksbank ehren „Oldenburger des Jahres“

Oldenburg Leser und Jury haben entschieden: Familienpatin Monika Bauer-Hack sowie Elijah Eberle und Johannes Zimmermann von der Bahnhofsmission sind die „Oldenburger des Jahres“. Sie haben mit ihrem besonderen ehrenamtlichen Engagement überzeugt. Bereits seit 2005 organisieren NWZ und Volksbank Oldenburg die Aktion, bei der der Fokus einmal nur auf dem Ehrenamt liegt.

In diesem Jahr verlief die Gewinnerehrung jedoch ein wenig anders als in den Jahren zuvor. Coronabedingt wurden die „Oldenburger des Jahres“ gemeinsam mit allen Nominierten nicht wie üblich bei einer Gala im Schloss geehrt, sondern am Donnerstagnachmittag in einer überschaubaren Runde in den Räumen der Volksbank am Markt. Bei Kaffee und Keksen wurde die ehrenamtliche Arbeit der Gewinner in kurzen Videobeiträgen präsentiert. Anschließend erhielten die Preisträger exklusive Anstecknadeln in Form des Lappans, eine Urkunde und ein Preisgeld von 500 Euro.

Die anwesenden Jurymitglieder Matthias Osterhues (Vorstand Volksbank), NWZ-Chefredakteur Ulrich Schönborn und Monika Engelmann-Bölts (Leiterin Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement) nahmen die Veranstaltung zum Anlass, den Gewinnern ihre Anerkennung auszusprechen. „Die Welt wäre um einiges ärmer ohne das Ehrenamt“, sagte Matthias Osterhues. Auch Ulrich Schönborn lobte den Einsatz: „Das Engagement können wir gar nicht hoch genug würdigen, das ist nicht selbstverständlich.“ Monika Engelmann-Bölts bedankte sich für die Arbeit und freute sich über die verschiedenen Altersklassen der Gewinner. „Schön, dass auch so junge Menschen dabei sind.“

Sichtlich bewegt nahm Monika Bauer-Hack ihren Gewinn entgegen: „Das ist eine Wertschätzung für unsere Arbeit. Schön, wenn sie Beachtung findet.“ Sie verkündete, dass sie ihren Geldpreis jeweils zur Hälfte dem Sozialdienst katholischer Frauen und dem Verein der Freunde des Elisabeth-Kinderkrankenhauses spenden werde. Elijah Eberle und Johannes Zimmermann freuten sich ebenfalls über die Anerkennung: „Wir stehen hier stellvertretend für die gesamte Bahnhofsmission.“

Die 30 weiteren Nominierten werden ebenfalls nicht vergessen. Sie erhalten per Post eine Urkunde und als Ausgleich für die ausgefallene Feier einen Restaurantgutschein im Wert von 50 Euro.