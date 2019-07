Oldenburg Schick gekleidet und mit bester Laune haben sich in den vergangenen Tagen hunderte Abschluss-Schülerinnen und -Schüler in Bälle und Partys gestürzt.

Der wohl größte Abschlussball fand am letzten Schultag in der Weser-Ems-Halle statt: Die 100 Cäcilienschüler feierten zunächst mit 500 Partygästen. Ab 22 Uhr war die Kasse auch für andere Schüler offen und 600 weitere Gäste strömten aufs Tanzparkett und feierten mit der Cäci auch ihr Ende der Schulzeit oder den Start in die Ferien.

Fröhlich und festlich ging es auch auf den anderen Bällen zu – zum Beispiel beim Abschluss der Oberschule Ofenerdiek bei Meiners in Hatterwüsting oder beim Ball der 76 Schüler der 10. Klassen der Paulus-Schule mit insgesamt 250 Gästen im Landhaus Friedrichsfehn. Eine Menge Spaß hatten die Schülerinnen und Schüler nicht nur beim Feiern, sondern auch mit witzigen Verkleidungsfotos mit der Fotobox.

Genauso hoch her ging es in der Nacht zu Samstag beim großen Ball all der Schülerinnen und Schüler, die ihre Allgemeine Hochschulreife am BZTG (Berufliches Gymnasium Technik) und der BBS 3 (Berufliches Gymnasium Gesundheit und Soziales) erreicht haben. Sie feierten in der Kongresshalle der Weser-Ems-Halle in guter Tradition ihr Abitur wieder gemeinsam.