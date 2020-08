Abstand halten auch an Badeseen

Oldenburg Bei allem Verständnis für den Wunsch nach Schwimmvergnügen und Abkühlung: Die Stadtverwaltung bittet alle Besucher des Bornhorster Sees und des Blankenburger Sees, die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht außer Acht zu lassen.

Nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung dürfen sich am See Gruppen von höchstens zehn Personen ohne Abstandsregelungen aufhalten. Zu weiteren Personen ist am Strand und am Ufer eine Distanz von mindestens eineinhalb Metern zu wahren. Die Einhaltung dieser Regelungen wird in den nächsten Tagen verstärkt durch das Ordnungsamt und die Polizei kontrolliert.

Sollten sich Verstöße häufen und es durch eine Überfüllung am Strand und an den Badestellen zu unkontrollierbaren Situationen kommen, behält sich die Stadtverwaltung eine Zugangsbegrenzung und als letztes Mittel auch eine Sperrung der Seen vor.