NWZ-Leser haben die Wahl: Welches Plakat soll fürs Oldenburger Stadtfest werben?

Oldenburg In diesem Sommer soll die Oldenburger Innenstadt endlich wieder zur größten Freiluft-Konzertarena im Nordwesten werden: Das Stadtfest ist von Donnerstag bis Samstag, 25. bis 27. August, geplant. Es gibt Live-Musik auf zahlreichen Bühnen. Es wird getanzt und geschnackt. Parallel findet auf dem Schlossplatz „Kochen am Schloss“ statt. Um dafür Werbung zu machen, wird bald in der gesamten Region an den Laternenpfählen geworben.

Welches Motiv auf den Plakaten zu sehen sein wird, das haben ab sofort die Leserinnen und Leser der NWZ in der Hand. Denn die Stadtfestveranstalter suchen wie in der Vergangenheit wieder die Inspiration von außen. Dem Aufruf, Vorschläge einzureichen, sind fast 100 Teilnehmer gefolgt.

Um eine Vorauswahl zu treffen, hat sich nun eine Jury zusammengesetzt. Die für Märkte und Feste zuständige Dezernentin der Stadt Oldenburg, Julia Figura, erlebte dabei ihre Premiere bei der Auswahl. Sie zeigte sich beeindruckt von den zahlreichen Einsendungen, die mit diversen unterschiedlichen Stilmitteln gestaltet wurden. Gemeinsam mit Janet Lüschen und Reinke Haar vom Stadtfest-Team sowie NWZ-Redakteur Patrick Buck ging sie die Entscheidung an, welche Entwürfe es ins Finale schaffen sollten.

Vier Vorschläge stehen nun zur Auswahl. Sie unterscheiden sich von der Farbgebung, von den dargestellten Elementen und von der Art der Herstellungstechnik. Sogar ein gemalter Entwurf ist in diesem Jahr dabei.

Nun ist es an den Leserinnen und Lesern der NWZ, zu entscheiden, welches Plakat bald in den Druck geht. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen gewinnt. Für den Sieger des Wettbewerbs gibt es neben der besonderen Referenz, das Stadtfestplakat gestaltet zu haben, eine Prämie von 250 Euro.

Abgestimmt werden kann im Internet bis Mittwoch, 20. Juli, 12 Uhr unter