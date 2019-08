Oldenburg Die Regentage sind erstmal überstanden – jetzt kann auch mit dem Rad wieder zu sonnigen Touren aufgebrochen werden. Dafür bieten sich die Radtouren des ADFC Oldenburg an. Dazu zählen neben den regelmäßigen Abendtouren alle zwei Wochen dienstags und donnerstags vor allem die Fahrten auf schönen Strecken ins Umland. Die erste Tour im September führt am Sonntag, 1. September, auf verschlungenen Wegen ums Zwischenahner Meer, danach geht es auf einer Cloppenburger Tour am Samstag, 7. September, Richtung Ahlhorn-Süd zum Schafscafé und am 8. September zum Huntesteg – durchs Barneführerholz zum Hunte-steg und weiter durchs Huntloser Moor und den Hegeler Wald zurück nach Oldenburg.

Als Sonder-Aktion gibt es zwei Touren zum „Stadtradeln“ am Sonntag, 8. September – eine 30- und eine 40-Kilometer-Tour. Hierfür muss man sich bis zum 3. September unter www.stadtradeln.de/oldenburg angemeldet haben.