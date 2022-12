Bekannt vom Oldenburger Lambertimarkt: 7 Tipps vom Weihnachtsmann für ein frohes Fest

Oldenburg Der Weihnachtsmann hat in seinem Leben schon viele Menschen getroffen: gut gelaunte, zufriedene und fröhliche, aber auch traurige und verzweifelte. Auch auf dem Oldenburger Lambertimarkt, wo er insbesondere mit Kindern ins Gespräch kommt, ist er über ihre Erlebnisse, manchmal auch Sorgen, bestens unterrichtet.

Umso trauriger ist es, dass der Mann im roten Mantel (dessen bürgerliche Identität geheim bleiben soll) derzeit aus gesundheitlichen Gründen seine geplanten täglichen Besuche absagen musste. Bis vor Kurzem hörte er sich noch die Herzenswünsche der Kinder an, ließ sich auch mal sanft am Bart ziehen oder in den runden Bauch stupsen, redete mit den Eltern und trug natürlich alles in sein großes Buch ein. Nicht nur ein kleiner Psychologe steckt in dem rotgewandeten Herrn, Schlagfertigkeit ist ihm ebenfalls nicht fremd – manchmal „ok up Platt“.

Wie man eine schöne Weihnachtszeit gestaltet, weiß der Oldenburger Weihnachtsmann dank seiner Erfahrung natürlich sehr gut. Unserer Redaktion hat er daher sieben Tipps verraten, wie man die Adventszeit und die anstehenden Feiertage zu einem eindrücklichen Erlebnis macht.

1. Beobachten und gut zuhören: Für den Weihnachtsmann ist es natürlich oberstes Gebot, geduldig zu sein – eine Tugend, die sicher vielen Menschen gerade in der oft sehr stressigen Vorweihnachtszeit das Leben leichter machen würde. „Während eines Gesprächs sollte man immer überlegen, was man als Nächstes sagen möchte. Ruhe ist das A und O, gerade in Bezug auf Kinder.“

2. Den Glauben nicht verlieren: Auch wenn manchmal alles Grau in Grau erscheint, die Hoffnung und den Glauben daran, dass alles gut wird, sollte man sich bewahren. „Ich erinnere mich noch gut an ein Mädchen, das von einer Freundin erzählte, die im Rollstuhl saß. Sie hatte große Angst um sie. Sie sollte ihr schöne Grüße von mir ausrichten und für ihre Gesundheit kämpfen. Im nächsten Jahr erzählte mir das Mädchen, dass es ihrer Freundin nun besser gehen würde.“

3. Schöne Erinnerungen sammeln: Gerade der Lambertimarkt und auch die stimmungsvoll erleuchtete Oldenburger Innenstadt bieten immer wieder eine gute Gelegenheit, um den Alltag auszublenden – eine schöne Erinnerung, die man sich bewahren und an ungemütlichen Tagen wieder wecken sollte. „Man sieht es insbesondere den Erwachsenen richtig an, dass sie hier in dieser tollen Atmosphäre mit himmlischen Düften alle Hektik zu vergessen scheinen und sie zunehmend in eine gelöste Stimmung kommen. Das tut dann auch der ganzen Familie gut.“

4. Vorfreude wecken: An diesem Spruch ist garantiert etwas Wahres dran: „Vorfreude ist doch die schönste Freude.“ Insbesondere, nachdem die Mädchen und Jungen dem Weihnachtsmann ihre Wünsche verraten haben, kann man sie voller Erwartung, auf dass sie bald reich beschert werden, davongehen sehen. „Es ist immer wieder wunderbar, sie so glücklich zu sehen.“

5. Die Dinge erklären: Nicht immer ist es gut, wenn ein sehnsüchtiger Wunsch in Erfüllung geht. „Manchmal sitzt hier ein Kind, dessen Eltern sich getrennt haben. Verständlicherweise wünscht es sich, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen. Ich hake dann nach, ob es für die Familie wirklich so gut wäre, wenn es dann wieder viele Streitereien gibt. So versuche ich, die Mädchen und Jungen auch zum Nachdenken anzuregen, ob es wirklich so toll wäre, wenn ihr Wunsch sich erfüllen würde.“

6. Rituale schaffen: Mit Kreativität kann man anderen Menschen ebenfalls eine Freude machen. „Als mir ein Mädchen von seinen verstorbenen Großeltern, die es sehr vermisste, erzählte, hatte ich eine schöne Idee, wie es diesen beiden Menschen wieder nahe sein könnte. Sie sollte einen goldenen Stern auf eine Walnuss malen und auf die Fensterbank legen. Wenn dieser vom Mond erleuchtet wird, dann sollte es an seine Großeltern denken und sich was wünschen.“

7. Begegnungen schaffen: Wie wichtig der persönliche Kontakt zu anderen Menschen ist, hat uns spätestens die Corona-Pandemie gezeigt. „Auch ich finde es immer wieder spannend, anderen Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen Charakteren zuzuhören und manchmal darauf einzugehen. Manchmal schildern sie mir ihre tollen Erlebnisse oder sie erzählen mir von ihren Sorgen und Nöten.“