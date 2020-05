Änderung Bei Der Vwg In Oldenburg: Fahrkarten gibt’s ab Donnerstag wieder beim Busfahrer

Oldenburg In den Bussen der VWG ist ab Donnerstag wieder das Kaufen von Tickets beim Fahrer möglich. In der Corona-Krise hatte das Unternehmen zuletzt den Einstieg an der Vordertür untersagt. Der Kauf von Fahrkarten war nur noch an Automaten, in den Kundenzentren und online möglich. Diese Praxis wird nun geändert. Gespannte Folien im Bereich des Fahrerarbeitsplatzes in allen Fahrzeugen sowie die Maskenpflicht für Fahrgäste sollen die Fahrer schützen.

Fahrgäste werden gebeten, nach Möglichkeit trotzdem vorab die Fahrkarte zu kaufen. Ist das nicht möglich, solle möglichst passendes Kleingeld vorgehalten werden, so die VWG. Wer bereits einen Fahrschein hat und die elektronische Variante benutzt, dürfe weiter die hintere Tür benutzen. Kontrolliert werde beim Einstieg auch, ob Fahrgäste Masken, Schals oder Tücher tragen. Ohne diese sei die Mitfahrt nicht möglich.

