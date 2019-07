Oldenburg Mit einem Badegast sind zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe (Bademeister) am Dienstag im Olantis aneinander geraten. So schildert es Olantis-Sprecher Dennis Ströh.

Nachdem der Badegast auf ein Fehlverhalten hingewiesen worden sei, habe dieser sich uneinsichtig gezeigt. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Bademeister verletzt wurde. Der Gast wurde daraufhin vom Sicherheitspersonal, das das Olantis in den warmen Monaten regelmäßig einsetzt, vor die Tür begleitet. Doch das war dem jungen Mann wohl auch nicht Recht: „Er verschaffte sich wieder Zutritt“, sagt Ströh.

Wieder im Bad kam es erneut zu einer Auseinandersetzung mit einem weiteren Bademeister. Bei der folgenden Handgreiflichkeit wurde dieser ebenfalls verletzt. Beide Bademeister mussten für den Rest der Woche krankgeschrieben werden, zudem wurde Anzeige erstattet.

Einen weiteren Notfall musste ein Bademeister am Donnerstag behandeln. Ein achtjähriger Junge musste reanimiert werden. „Er hatte kurz das Bewusstsein verloren und eine Menge Wasser geschluckt“, sagt Ströh. Nach einer Druckmassage sei das Kind aber schnell wieder in einem „normalen und guten Zustand“ gewesen. Er wurde zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. So weit Ströh wisse, geht es dem Jungen gut.