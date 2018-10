Oldenburg Die Deutsche Umwelthilfe hat nach eigenen Angaben Anklage erhoben gegen die Stadt Oldenburg wegen regelmäßiger Überschreitung der Grenzwerte zur Luftqualität an der Messstation Heiligengeistwall. Wie der Verein mit Sitz in Berlin am Dienstag zur Begründung erklärte, liege der Wert für Stickstoffdioxid (NO2) bei 49 Mikrogramm/Kubikmeter. Der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Oldenburg habe jedoch „immer noch keine kurzfristig wirksamen Maßnahmen in die Luftreinhaltepläne aufgenommen“, heißt es in der Mitteilung.

Von der Stadtverwaltung war zunächst keine Stellungnahme erhalten. Neben Oldenburg hat die Umweltorganisation nach eigenen Angaben auch die Stadt Limburg (Hessen) verklagt. Die Umwelthilfe kündigte außerdem an, im November weitere Klage zu Dieselfahrverboten in Bielefeld, Hagen, Oberhausen, Wuppertal (alle Nordrhein-Westfalen) und Freiburg (Baden-Württemberg) einzureichen. „Damit klagt die DUH dann in 34 durch Dieselabgase belasteten Städten“, hieß es in einer Mitteilung der Umwelthilfe.

Oldenburg erstellt derzeit einen Luftreinhalteplan und hatte mehrfach betont, die Grenzwerte am Heiligengeistwall ließen sich ohne Fahrverbote einhalten – unter anderem durch den Kauf abgasärmerer VWG-Busse.