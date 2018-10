Oldenburg Die Polizei in Oldenburg reagiert mit einer deutlichen Klarstellung auf ein Bild, das der frühere AfD-Landeschef Armin Paul Hampel auf Facebook veröffentlicht hat. Das Foto zeigt eine Einsatzeinheit der Polizei mit einer Deutschlandflagge. Hampel schreibt dazu: „Achtung Herr Pistorius, es gibt noch mutige Polizisten in Niedersachsen! Heute vor dem Landesparteitag der AfD Niedersachsen in Oldenburg. Nach ihrem Einsatz flaggen niedersächsische Polizisten Schwarz-Rot-Gold.“

Dazu stellt die Polizei in Oldenburg klar: Die Kollegen hätten Aufstellung genommen hatte, „um einen langjährigen Einsatzbeamten nach dessen letztem Einsatz zu verabschieden.“

Die Beamtinnen und Beamten hätten sich unbeobachtet gewähnt. Einigen Parteitagsbesuchern sei es gelungen, durch ein Fenster des Saales einen Teil der Szene zu fotografieren. „Erst als einige Personen aus dem Fenster Beifall klatschten und begannen, die Nationalhymne zu singen, wurde dies von den Beamtinnen und Beamten bemerkt, die Verabschiedung abgebrochen und die Fahnen umgehend eingerollt“, schildert die Polizei die Vorgänge.

Alles rund um die Proteste und den Einsatz beim AfD-Parteitag im Liveticker zum Nachlesen

Sie betont: Die Veröffentlichung der Bilder sei ausdrücklich nicht autorisiert. „Die Umdeutung und Darstellung zu Propagandazwecken ist in hohem Maße unfair und diskreditierend, sie ist für die abgebildeten Einsatzbeamtinnen und Beamten schlichtweg schwer erträglich. Wir verurteilen dieses Vorgehen daher auf das Schärfste.“

Nach einer regen Diskussion bei Facebook reagierte die Polizei mit einem weiteren Post: