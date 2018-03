Oldenburg 728 steht als Zielmarke aus dem Vorjahr. So viele Blutbeutel wurden 2017 beim dreitätigen Blutspende-Marathon „Oldenburg 500“ im Famila-Einkaufszentrum in Wechloy gefüllt. Wie der Titel schon vorgibt, sind 500 Spenden stets das Ziel. Das galt auch am Donnerstag, zum Start der neuen Aktion.

Ob diesmal ein Rekord möglich ist, da ist Wilfried de Buhr, Gebietsreferent des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), skeptisch. „Durch die starke Grippesaison sind derzeit viele krank und können nicht spenden.“ Dennoch geht er von einer erfolgreichen Veranstaltung aus.

Zum Start am Donnerstagmorgen schauten Bürgermeisterin Germaid Eilers-Dörfler und DRK-Kreisgeschäftsführerin Ute Kleßen vorbei. Sie ließen sich das besondere Konzept erklären.

Sehen Sie hier, wie eine Blutspende abläuft:

Das sieht die Abgabe der Blutspende mitten im Einkaufszentrum vor. Dadurch sollen viele Neuspender geworben werden. Vor Ort kann zugleich eine Typisierung durch die Deutsch Stammzellenspender Datei (DSD) erfolgen. Jeder Spender bekommt einen Gutschein für eine Mahlzeit bei den Gastronomen im Einkaufszentrum.

Gespendet werden kann noch an diesem Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

