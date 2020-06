Aktion Mit Fotos: Oldenburger zeigen Gesicht für das Wallkino

Oldenburg Die Oldenburger Bürgerinnen und Bürger hatten am Samstag die Gelegenheit, ihr Gesicht für das Wallkino zu zeigen und sich vor einer Fotobox auf dem Julius-Mosen-Platz fotografieren zu lassen. Das Unternehmen „Guerilla Substitute“ will damit Aufmerksamkeit auf das seit Jahren geschlossene Wallkino lenken. Mit einer Gesamtzahl von rund 250 Fotos ist man „ganz zufrieden“, so Eike Ait Liebenow, Mitarbeiter bei Guerilla Substitute.

Die Bilder werden nach Rücksprache mit den Protagonisten an Facebook und andere soziale Medien und an verschiedene Printmedien geschickt. „Darüber hinaus werden sie noch für viele andere Aktionen verwendet“, so Liebenow. „Weil Fotos wirkungsvoller sind als Unterschriften“. Ziel ist es, irgendwann mal 10.000 Porträts auf die Beine zu stellen.

Daraus werden unterschiedliche Aktionen entwickelt, die alle das Ziel haben, auf die zurzeit missliche Lage des Wallkinos hinzuweisen, das langsam zerfällt, weil Eigentümer und Stadtverwaltung sich nicht auf die Nutzung als Kino in der Zukunft einigen können. „Jetzt sollen sich die Bürgerinnen und Bürger selbst einschalten“, meint Janna Liebenow-Taubert von Guerilla Substitute.

