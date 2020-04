Aktuelle Zahlen Zur Virus-Infektion: In Oldenburg bislang 116 Corona-Patienten

Oldenburg Die Zahl der Corona-Fällen in Oldenburg ist bis Mittwoch auf 116 gestiegen. 549 Kontaktpersonen befinden sich mittlerweile in Quarantäne. Das teilte das Gesundheitsamt der Stadt am Mittwoch mit. 273 Personen konnten mittlerweile aus der häuslichen Quarantäne wieder entlassen werden.

Derweil hat sich die Zahl der Corona-Fälle im Pius-Hospital und im Evangelischen Krankenhaus (EV) nur geringfügig verändert. Im EV stieg die Zahl bis Mittwoch auf fünf bestätigte Fälle. Drei davon würden intensivpflichtig behandelt, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Vor einer Woche hatte das EV zwei Intensivpflichtige und „mehrere“ weitere bestätigte Corona-Fälle gemeldet.

Das Pius-Hospital hatte Stand Mittwoch einen Corona-Patienten, der sich nicht auf der Intensivstation befindet. Vor einer Woche waren es drei isolierte Patienten, keiner davon auf Intensivstation.

Im Klinikum sind aktuell neun Patienten mit Virus in Behandlung. Davon befinden sich nach Angaben von Vorstandschef Rainer Schoppik fünf auf Intensivstation. Auch unter den Mitarbeitern gibt es Infizierte und Verdachtsfälle.

Das Reha-Zentrum Oldenburg hält 200 Betten bereit, um bei Bedarf Patienten aus den Krankenhäusern aufzunehmen. „Bislang haben die Akuthäuser aber selbst noch ausreichend Kapazitäten und müssen noch keine Patienten verlegen“, sagte Geschäftsführerin Karin Vogel am Mittwoch. Das Reha-Zentrum gehört zu den 22 von insgesamt 78 niedersächsischen Kliniken, die das Sozialministerium angewiesen hat, ab sofort Akutbetten vorzuhalten.