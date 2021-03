Audio-Interview zum Corona-Update: Was gibt Hoffnung in der Corona-Pandemie?

Oldenburg Das höchste Fest der Christen steht kurz bevor: Ostern. Doch in der Corona-Pandemie ereilt uns eine negative Nachricht nach der nächsten: Die Inzidenzen steigen – genauso wie die Todeszahlen. Das Impfen läuft schleppend.

Was kann Hoffnung geben?

Was kann jetzt noch Hoffnung geben? Und wie steht es um die Präsenzgottesdienste an Ostern? Darum geht es in diesem Audio-Interview des Corona-Updates. Antworten gibt Anja Kramer. Sie ist Pastorin an der Martin-Luther-Kirche in Oldenburg und Seelsorgerin im Altenzentrum Bischof Stählin. Hier können Sie das Audio-Interview über Spotify hören.

