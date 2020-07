Auftakt Der Picknick-Konzerte: Cassandra Steen begeistert am Oldenburger Utkiek

Oldenburg Mit dem Konzert von Sängerin Cassandra Steen ist am Freitagabend die Reihe der Picknick-Konzerte am Oldenburger Utkiek gestartet. An insgesamt drei Wochenenden gibt es Musik für verschiedene Altersgruppen. Auch Familien-Angebote und Yoga gehören zum Programm.

Die Veranstalter der Reihe setzen nicht auf Bestuhlung. Die 5000-Quadratmeter des Utkieks sind in kleine Einzelplätze eingeteilt, auf denen Familien oder Freunde dann mit einer Decke sitzen können. Außer am eigenen Platz gilt Maskenpflicht. Das Essen und Trinken kommt von Foodtrucks und wird von Servicepersonal an den Platz gebracht.

Interview Mit Veranstalter Maik Böse Am Oldenburger Utkiek darf trotz Corona gefeiert werden

Nach der „Glashaus“-Sängerin Cassandra Steen (größter Solo-Erfolg war ihr Lied „Stadt“), werden in Oldenburg weitere bekannte Namen wie Flo Mega, Pohlmann oder der Kinderlieder-Sänger Volker Rosin auftreten.