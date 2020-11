Bach findet statt – aber anders

Oldenburg Aufgrund der aktuellen Situation können die beiden Bach-Abende an diesem Samstag und Sonntag, 14. und 15. November, in der Lambertikirche nicht zur geplanten Uhrzeit stattfinden.

Die beiden Bach-Kantaten BWV 131 („Aus der Tiefen“) und BWV 150 („Nach dir, Herr, verlanget mich“) werden nun in Kantatengottesdiensten an diesem Samstag, 18 Uhr, und diesem Sonntag, 10 Uhr, erklingen. Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Besucher werden gebeten, am ursprünglich gewählten Tag zu kommen, damit das Platzkontingent ausreicht. Aufgrund der bereits zahlreich vergebenen Plätze ist es nicht möglich, spontan zu erscheinen.

Informationen zu den Veranstaltungen gibt es im Infozentrum Markt 17 (12.30 bis 18 Uhr) sowie unter

